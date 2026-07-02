Ahmedabad: रथयात्रा से पहले अलर्ट मोड पर शहर पुलिस

Ahmedabad. आगामी 16 जुलाई को शहर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथयात्रा से दो सप्ताह पहले ही अहमदाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। 18 किलोमीटर लंबे रथयात्रा मार्ग पर फुट पेट्रोलिंग, ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों दरियापुर और शाहपुर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्राइम ब्रांच की टीमें भी लगातार गश्त कर रही हैं। इसे देश की दूसरी सबसे बड़ी जगन्नाथ रथयात्रा मानी जाती है।इसकी सुरक्षा के लिए शहर पुलिस और विशेषकर शहर क्राइम ब्रांच की टीम अभी से सक्रिय हो गई है। शहर पुलिस के जोन-3, जोन, 2 और जोन 4 उपायुक्त व स्थानीय थानों की टीमों ने रूट पर पैदल गश्त शुरू किया है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच की टीमें भी पूरे रथयात्रा रूट पर गश्त कर रही हैं।