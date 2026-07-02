हिस्ट्रीशीटर के हमले में क्राइम ब्रांच के जेसीपी घायल, स्वबचाव में फायरिंग करने से आरोपी जख्मी

इसी दौरान आरोपी कलीम अचानक उग्र हो गया। उसने भागने के लिए उसके पास छिपा कर रखी रसोई में उपयोग में ली जाने वाली छुरी (चाकू) से जेसीपी पर हमला कर दिया। हमले में जेसीपी के बाएं हाथ की बांह पर चाकू लगने से चोट पहुंची है। इस घटना में चोटिल जेसीपी ने आरोपी और हमला करे उससे पहले स्व बचाव में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया।