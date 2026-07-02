कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक की तैयारी तेज, शहर में सुरक्षित, स्मार्ट परिवहन पर फोकस

Ahmedabad: शहर में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में संभावित ओलंपिक खेलों की तैयारियों के तहत शहरी परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। इसी क्रम में अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक सड़क ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया।