Ahmedabad: अनुदानित स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के नियमों को लेकर संचालकों में नाराजगी

ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को स्कूल संचालकों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने मई में स्कूल प्रबंधन समिति के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके आधार पर गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने गत 5 मई को अनुदानित स्कूलों में एसएमसी गठन संबंधी आदेश जारी किया है।इसके तहत प्रत्येक अनुदानित स्कूल में एसएमसी का गठन अनिवार्य है। छात्र संख्या के आधार पर समिति में 12 से 25 सदस्य होंगे, जिनमें अभिभावक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षा विशेषज्ञ, विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य सचिव के रूप में शामिल रहेंगे।