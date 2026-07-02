अब सौराष्ट्र तक मेहरबान मानसून, जूनागढ़ जिले की मांगरोल तहसील में 14 घंटे में 10.75 इंच बारिश

मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों के लिए अलग-अलग अवधि का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमण, दादरा एवं नगर हवेली तथा पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर और गिर सोमनाथ जिले में भारी से अतिभारी बारिश का रेड अलर्ट है।शनिवार के दिन सूरत, नवसारी, वलसाड और अमरेली-भावनगर, रविवार को सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड तथा छह जुलाई को डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में बारिश के लिहाज से रेड अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद समेत उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ के कई जिलों में अगले तीन दिनों तक गरज-चमक के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।