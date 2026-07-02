2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: तीन सालों से पुलिस को चकमा दे रहे पति, पत्नी को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

-अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद 2023 से थे फरार, वेशभूषा बदलकर मंदिरों के बाहर भीख मांगकर कर रहे थे गुजारा, शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने सीटीएम क्षेत्र से सूचना के आधार पर पकड़ा, साबरमती जेल में भेजा
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jul 02, 2026

Crime branch

अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद करीब तीन वर्षों से फरार पति, पत्नी को अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ने में सफलता पाई। फरार आरोपियों के लिए चलाए गए ऑपरेशन कारावास के तहत यह कार्रवाई की गई। अशोक उर्फ महाराज पटेल और उसकी पत्नी रेणुका पटेल दोनों अपनी पहचान छिपाने के लिए वेश बदलकर गुजरात के विभिन्न मंदिरों के बाहर भीख मांग कर गुजारा कर रहे थे। इन्हें टीम ने शहर के सीटीएम क्षेत्र में होने की सूचना मिलने पर निगरानी रखते हुए पकड़ा। क्राइम ब्रांच के अनुसार पकड़े गए आरोपी दंपत्ती की आपराधिक पृष्ठभूमि है।

इन दोनों के विरुद्ध शाहीबाग पुलिस स्टेशन में 2022 में पोक्सो, अनैतिक व्यापार अधिनियम, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, कणभा व राणपुर थाने में 2023 में ठगी, विश्वासघात और कपड़वंज में भी ठगी का मामला दर्ज है। साथ ही कणभा थाने में भी पोक्सो, अनैतिक व्यापार का 2023 में मामला दर्ज है। अहमदाबाद शहर के अर्बुदानगर निवासी अशोक और रेणुका दोनों पांच अगस्त 2023 को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे। इन दोनों को 8 अगस्त 2023 को साबरमती मध्यस्थ जेल में हाजिर होना था, लेकिन दोनों ही तब से फरार हो गए।

भेजा साबरमती जेल

जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि दोनों आरोपी अहमदाबाद के सीटीएम क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके बाद टीम ने सीटीएम ब्रिज के नीचे फुटपाथ पर निगरानी रखी। बुधवार को दोनों को पकड़ने के बाद पूछताछ की और आगे की सजा भुगतने के लिए अहमदाबाद मध्यस्थ जेल साबरमती भेज दिया।

पुजारी का वेश रखा

फरार रहने के दौरान दोनों आरोपियों ने खुद की वेशभूषा बदल ली थी। अशोक ने पुजारी का वेश रखा था। यह लगातार अपना वेश बदलते रहते थे और गुजरात के अलग-अलग मंदिरों के बाहर भीख मांगकर छिपे थे। इसी वजह से यह दोनों लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे।

ग्राहक बनकर आया व्यक्ति आभूषण लेकर फरार

अहमदाबाद. शहर के खाडिया थाना क्षेत्र में माणेकचौक स्थित जिनेश्वर ज्वैलर्स नाम की दुकान में ग्राहक बनकर आया एक कर्मचारी करीना प्रजापति को चकमा देकर 30 ग्राम सोने के कान के झाले की चोरी कर ले गया। उसमें 2.80 लाख रुपए के झाले थे। चोरी की यह घटना 26 जून की दोपहर 12.30 बजे हुई। इसकी शिकायत जिगर शाह (40) ने खाडिया थाने में एक जुलाई को दर्ज कराई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

02 Jul 2026 09:15 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: तीन सालों से पुलिस को चकमा दे रहे पति, पत्नी को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अब सौराष्ट्र तक मेहरबान मानसून, जूनागढ़ जिले की मांगरोल तहसील में 14 घंटे में 10.75 इंच बारिश

Rain in Ahmedabad
अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक की तैयारी तेज, शहर में सुरक्षित, स्मार्ट परिवहन पर फोकस

Ahmedabad news
अहमदाबाद

Ahmedabad: अनुदानित स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के नियमों को लेकर संचालकों में नाराजगी

GSEB
अहमदाबाद

Ahmedabad: रथयात्रा से पहले अलर्ट मोड पर शहर पुलिस

Ahmedabad police
अहमदाबाद

हिस्ट्रीशीटर के हमले में क्राइम ब्रांच के जेसीपी घायल, स्वबचाव में फायरिंग करने से आरोपी जख्मी

jcp crime branch
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.