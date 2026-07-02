Ahmedabad: तीन सालों से पुलिस को चकमा दे रहे पति, पत्नी को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

Ahmedabad. अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद करीब तीन वर्षों से फरार पति, पत्नी को अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ने में सफलता पाई। फरार आरोपियों के लिए चलाए गए ऑपरेशन कारावास के तहत यह कार्रवाई की गई। अशोक उर्फ महाराज पटेल और उसकी पत्नी रेणुका पटेल दोनों अपनी पहचान छिपाने के लिए वेश बदलकर गुजरात के विभिन्न मंदिरों के बाहर भीख मांग कर गुजारा कर रहे थे। इन्हें टीम ने शहर के सीटीएम क्षेत्र में होने की सूचना मिलने पर निगरानी रखते हुए पकड़ा। क्राइम ब्रांच के अनुसार पकड़े गए आरोपी दंपत्ती की आपराधिक पृष्ठभूमि है।