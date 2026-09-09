 सिविल अस्पताल में लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति, मरीजों को जल्द व्हाट्सऐप पर मिलेंगे जांच रिपोर्ट

ऑर्थोपेडिक, मेडिसिन, सर्जरी, त्वचा, स्त्री रोग और शिशु रोग सहित प्रमुख ओपीडी में टोकन आधारित कतार व्यवस्था शुरू की गई है। मरीजों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है। नर्सिंग, सुरक्षा और मरीज सहायक की टीमें इस व्यवस्था की निगरानी करेंगी। उद्देश्य केवल कतार कम करना नहीं, बल्कि मरीज को सही सेवा, सही स्थान और कम से कम समय में उपलब्ध कराना है। इसके लिए अलग-अलग सेवाओं को अलग स्थानों पर व्यवस्थित किया गया है, ताकि एक ही जगह पर भीड़ जमा न हो और मरीजों का प्रतीक्षा समय घटे।