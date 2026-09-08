ऑटो रिक्शा हड़ताल के बीच सड़कों पर उतरीं एएमटीएस की अतिरिक्त बसें

रिक्शा चालकों की हड़ताल के बीच शहर में दौड़ने वाली बीआरटीएस बसों की कमाई में 4.52 लाख रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक ही दिन में यात्रियों की संख्या में भी 33,495 का इजाफा हुआ है।बीआरटीएस प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, एक सितंबर को सुबह 6 से रात 7.41 बजे तक 1,02,565 यात्रियों ने बसों में सफर किया था। इससे 14,07,304 रुपए का राजस्व मिला था। इसके मुकाबले मंगलवार (आठ सितंबर) को इसी अवधि में यात्रियों की संख्या बढ़कर 1,36,060 हो गई और राजस्व 18,60,122 रुपए दर्ज किया गया। एक सितंबर के मुकाबले मंगलवार को यात्रियों की संख्या करीब 33 प्रतिशत बढ़ी और बीआरटीएस को 4,52,818 रुपए अधिक राजस्व मिला। रिक्शा हड़ताल के कारण शहर में आवागमन के विकल्प सीमित होने से यात्रियों ने बीआरटीएस व अन्य सार्वजनिक परिवहन का रूख किया है। इसका असर बसों की सवारी के साथ आय पर भी दिखाई दिया।