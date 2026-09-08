Ahmedabad: ऑनर किलिंग को हादसे का रूप देने की कोशिश का पर्दाफाश

साजिश के तहत आरोपी हबील अपने गोदाम से लोहे की हथौड़ी लेकर आया जिसे उसने पैंट में छिपाया था। इसके बाद दोनों आरोपी सोफिया को बाइक पर बैठाकर घेलजीपुरा गांव के पास एक कच्चे व सुनसान रास्ते पर ले गए। वहां हबील ने सोफिया के सिर पर लोहे की हथौड़ी से तीन वार कर उसकी हत्या कर दी। पिता ने इस अपराध में मदद की। पुलिस को गुमराह करने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस में दुर्घटना का मामला दर्ज कराया। इस मामले में झूठी शिकायत के जरिए पुलिस को गुमराह करने और हत्या की साजिश रचने के आरोप में कानूनी कार्रवाई शुरू की है।