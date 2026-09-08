Ahmedabad: ऑनर किलिंग को हादसे का रूप देने की कोशिश का पर्दाफाश

अहमदाबाद के घेलजीपुरा के पास घटनास्थल पर पड़ी बाइक (फाइल फोटो)।
Ahmedabad. शहर के पास सरखेज-घेलजीपुरा रोड पर गत 12 अगस्त की देर रात हुए सड़क हादसे की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। जिसे दुर्घटना मानकर एफआइआर दर्ज कराई गई थी, वह वास्तव में पूर्व नियोजित 'ऑनर किलिंग' की वारदात निकली। बदनामी के डर से भाई और पिता ने ही मिलकर 22 वर्षीय युवती की हथौड़ी से वार कर हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक्सीडेंट की झूठी कहानी गढ़ी।
एम डिवीजन ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 12 अगस्त की रात करीब 11 बजे सरखेज -घेलजीपुरा नहर के पास बाइक से जा रहे फतेहवाडी कैनाल निवासी मो. हबील (38) ने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें वाहन में पीछे बैठी उसकी बहन सोफिया (22) के सिर व पैरों में गंभीर चोटें आईं, जिसने इलाज के दौरान 13 अगस्त को सोला सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया।
मामले की जांच के दौरान पीएसआइ एम.एम. सैयद को हादसे के चलते मौत पर संदेह हुआ। गहनता से छानबीन करने पर सच्चाई सामने आई। इसमें सामने आया कि मृतका सोफिया का करीब तीन माह पूर्व किसी लड़के के साथ वीडियो वायरल हुआ था। समाज में बदनामी के चलते खुद भाई हबील और पिता मो.फारूक (55) ने मिलकर सोफिया को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
साजिश के तहत आरोपी हबील अपने गोदाम से लोहे की हथौड़ी लेकर आया जिसे उसने पैंट में छिपाया था। इसके बाद दोनों आरोपी सोफिया को बाइक पर बैठाकर घेलजीपुरा गांव के पास एक कच्चे व सुनसान रास्ते पर ले गए। वहां हबील ने सोफिया के सिर पर लोहे की हथौड़ी से तीन वार कर उसकी हत्या कर दी। पिता ने इस अपराध में मदद की। पुलिस को गुमराह करने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस में दुर्घटना का मामला दर्ज कराया। इस मामले में झूठी शिकायत के जरिए पुलिस को गुमराह करने और हत्या की साजिश रचने के आरोप में कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
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