Gujarat: राज्य में कोडीनयुक्त दवाओं को लेकर एफडीसीए की कार्रवाई, 7 कंपनियों को नोटिस

उन्होंने कहा कि एफडीसीए की ओर से अहमदाबाद, महेसाणा, गांधीनगर में जांच की गई। इसमें अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बालाजी फार्मा में जांच के दौरान कप सिरप की 37762 बोतल मिलीं, जिसकी कीमत 83 लाख से अधिक है। इस स्टॉक की बिक्री पर रोक लगा दी है। नियमों की अनदेखी पर नोटिस जारी किया है। पानशेरिया ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी दवाओं का उपयोग केवल मान्य चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन और कानूनी प्रक्रिया से ही हो। टीम ने गांधीनगर के कलोल की हेल्थ प्वाइंट फार्मा का परमिट रद्द कर दिया है। कंपनी ने जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था।