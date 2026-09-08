‘सत्ता, पद और प्रतिष्ठा जनता की सेवा के लिए’, पीएम नरेंद्र मोदी ने की नवसारी के BJP कार्यकर्ताओं की तारीफ

पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शुरुआती दिनों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि वह जून की 13, 14 और 15 तारीख को करीब 44 डिग्री तापमान में गांवों का दौरा करते थे। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह गांव-गांव जाते और अभिभावकों को बेटियों को स्कूल भेजने के लिए समझाते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए आगे बढ़ीं महिलाओं से मुलाकात के अनुभव उन्हें राजनीतिक पद संभालने से भी ज्यादा संतुष्टि देते थे। पीएम मोदी ने कहा कि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और समाज अपने तरीके से सेवा करने वालों का ऋण उनके आशीर्वाद के जरिए चुकाता है।