Ahmedabad: शहर में ऑटो चालकों की हड़ताल आरंभ, आम जनता को हुई परेशानी, कई जगह जबरन रिक्शा रोकने पर विवाद

Ahmedabad. शहर में सोमवार सुबह से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों की चार दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई। 'रोजगार बचाओ आंदोलन' के बैनर तले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के विभिन्न संगठनों ने अपनी कई मांगों को लेकर 10 सितंबर तक हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के पहले ही दिन रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और हवाई अड्डे पर पहुंचे यात्रियों व आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक यात्री ने कहा कि उनकी हरिद्वार की ट्रेन थी इसके लिए उन्होंने ऑटो किया था, लेकिन ऑटो चालकों ने स्टेशन से पहले ही रोक कर हमें दूर उतार दिया। उन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं थी।