गुजरात में सितंबर के छह दिन में नहीं हुई दो मिलीमीटर भी बारिश

मौसम विभाग ने 7 से 13 सितंबर तक गुजरात के अधिकांश जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। व्यापक और लगातार बारिश की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर इस बार फसलों की दृष्टि से भी बारिश कम हुई है। इसके चलते फसलों में पानी की चाहत हुई है। उन जगहों पर यह चाहत ज्यादा है जहां बारिश के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन जगहों पर किसानों को बारिश का इंतजार है। हालांकि दक्षिण गुजरात में बारिश तुलनात्मक रूप से ज्यादा हुई है। रीजन के आधार पर कच्छ में बहुत कम बारिश हुई है। कम बारिश के कारण राज्य में अभी तक बांधों में भी पिछले वर्ष के मुकाबले पानी का संग्रह कम है।