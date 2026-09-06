Gujarat: राज्य के हर जिले, 4 महानगरों में बनेगी ‘एंटी नारकोटिक्स विंग’

गुजरात देश का पहला राज्य है, जिसने ड्रग नेटवर्क पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों और मुखबिरों के लिए 'ड्रग रिवार्ड पॉलिसी' और जान जोखिम में डालने वाले जवानों के लिए 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' नीति लागू की है। डार्क वेब, फाइनेंशियल ट्रेल और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन्स को ट्रैक करने के लिए देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एआइ आधारित ‘एनएआरआइटी’ सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, ताकि अदालतों में सजा की दर बढ़ाई जा सके। साथ ही नशे की लत के शिकार युवाओं के प्रति संवेदनशीलता अपनाते हुए राज्यभर के व्यसनमुक्ति केंद्रों को आधुनिक बनाकर उचित काउंसलिंग व उपचार की व्यवस्था की जा रही है।