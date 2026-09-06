Ahmedabad: चार साल पहले अपहृत बच्चे को गोधरा से छुड़ाया, दो अन्य बच्चे भी कराए मुक्त

क्राइम ब्रांच के एसीपी भरत पटेल ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि 13 जुलाई 2022 को हेबतपुर से 14 वर्षीय दिलराज वणजारा का अपहरण हो गया था। इस संबंध में सोला पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसका तब से कोई पता नहीं चल पाया था। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला कि इस बालक को अपहरण करने के बाद बेचा गया था। पंचमहाल जिले की गोधरा तहसील के नवा नदीसर गांव निवासी लेबर कॉन्ट्रैक्टर दिनेश ओड ने दिलराज का अपहरण कर उसे मात्र 10,000 रुपए में गोधरा तहसील के ही नवा नदीसर गांव निवासी भरत भरवाड़ को बेच दिया था। भरत भरवाड़ और उसका भाई रणछोड़भाई इस बालक से पशु चराने और घरेलू कामकाज की मजदूरी कराते थे। बच्चे ने दो बार भागने का प्रयास किया तो इन लोगों ने इसकी बुरी तरह से पिटाई की।