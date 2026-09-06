Ahmedabad: स्पा की आड़ में ड्रग्स का कारोबार का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार

जांच में सामने आया है कि स्पा संचालक पीराराम चौधरी यह नशीला पदार्थ (ड्रग्स) राजस्थान के बालोतरा जिले की पचपदरा तहसील के जासोल गांव निवासी रमेश माली के पास से लेता था। ये दोनों ही आरोपी शहर में स्पा चलाने का काम करते हैं। राजस्थान के बालोतरा से ड्रग्स मंगवाकर स्पा में आने वाले ग्राहकों को मनमाने दामों पर सप्लाई करते थे। पुलिस ने वांटेड आरोपी रमेश माली की तलाश शुरू की है। पहले रमेश माली ही पीराराम के स्पा में आकर ग्राहकों को एमडी ड्रग्स देता था। इसके लिए वह प्रति ग्राम 200 रुपए का कमीशन पीराराम को देता था। अच्छा कमीशन मिलने पर पीराराम ने ही रमेश से माल खरीदकर ग्राहकों को देने का काम शुरू किया था।