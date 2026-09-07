Gujarat: हाईकोर्ट, सूरत कोर्ट में बम धमाके का ई-मेल भेजने वाले दो आरोपी चेन्नई से गिरफ्तार

गहलोत ने बताया कि मुख्य आरोपी अस्फाक सूरत सेशंस कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई से बचना चाहता था। 5 सितंबर को उसकी कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट कार्यवाही बाधित करने और पेशी से बचने के लिए उसने साथी राजेश के साथ मिलकर साजिश रची। 27 अगस्त को मुंबई से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में यात्रा के समय उसने एक फर्जी ई-मेल आईडी सत्तवानगुप्ताएटजीमेलडॉटकॉम तैयार की। 5 सितंबर सुबह 11.57 बजे तथा 11.59 बजे गुजरात हाईकोर्ट के आधिकारिक मेल आईडी पर ( बम आरडीएक्स अहमदाबाद एवं सूरत कोर्ट में आज बम धमाका होगा) लिखकर धमकी भरे ई-मेल भेजे। ऐसा ई-मेल मिलने पर इन दोनों कोर्ट के अलावा शहर के सभी कोर्ट में बीडीडीएस, डॉग स्क्वॉड टीमों ने जांच की। साइबर क्राइम ब्रांच में एफआइआर दर्ज करते हुए जांच शुरू करने पर आरोपियों की लोकेशन चेन्नई मिली।