ब्रेनडेड हुए दिल्ली के युवक के अंगों से चार जरूरतमंदों को मिलेगा नया जीवन

सिविल अस्पताल में अब तक 254 ब्रेनडेड मरीजों के अंगों का दान किया जा चुका है। इनके माध्यम से अब तक 840 अंग तथा 202 आंखों और 49 त्वचा समेत कुल 251 ऊतक दान में मिल चुके हैं। इस तरह अस्पताल में अब तक कुल 1,091 अंगों और ऊतकों का दान हो चुका है। इन अंगों में सबसे अधिक किडनी दान में मिली हैं। इसके बाद लिवर और उसके बाद हृदय का दान मिला है। इनकी मदद से अनेक लोगों को नया जीवन मिल गया है।