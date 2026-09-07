राज्य में आठ माह में हाई फीवर के 45 हजार से ज्यादा इमरजेंसी केस

राज्य के सभी जिलों में तेज बुखार के इमरजेंसी केस नहीं बढ़े हैं। डांग में 13.31 प्रतिशत, नवसारी में 11.55 प्रतिशत, सुरेंद्रनगर में 6.60 प्रतिशत, वलसाड में 5.78 प्रतिशत और छोटा उदेपुर में 5.69 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। अहमदाबाद में भी 1.99 प्रतिशत की कमी रही।चार बड़े शहरों में अलग-अलग तस्वीरअहमदाबाद में पिछले वर्ष जनवरी से अगस्त के दौरान 10,283 तेज बुखार इमरजेंसी केस के मुकाबले 2026 में 10,078 मामले दर्ज हुए हैं। यानी 205 मामलों की कमी रही। इसके विपरीत सूरत में मामले 6228 से बढ़कर 6752 हो गए, यानी 8.41 प्रतिशत वृद्धि। राजकोट में 1532 से बढ़कर 1698 केस हुए और 10.84 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वडोदरा में भी मामले 1489 से बढ़कर 1507 हुए, यानी 1.21 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी।