Ahmedabad: तटीय इलाकों में बारिश-तेज हवाएं चलेंगी, समुद्री हलचल बढ़ने की आंशका, बंदरगाहों पर लगाए 3 नंबर के सिग्नल

गुजरात के वडोदरा में घने काले बादल, साथ ही तेज हवाएं भी चली।
Ahmedabad गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए आगामी चार दिनों तक राज्य के सभी बंदरगाहों पर तीन नंबर के सिग्नल लगाए गए हैं। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। इन दिनों में 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है।मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-मध्य महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सोमवार को केंद्रित हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम की ओर झुका रहा। अगले दिनों में इसके सौराष्ट्र की ओर पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। आगामी एक अक्टूबर तक इसके उत्तर-पूर्व अरब सागर में उभरने की संभावना है जिसका तीव्र प्रभाव हो सकता है। तेज आंधी और बारिश की आशंका से समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के पास समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरों की आशंका जताई है। इसके मद्देनजर सभी बंदरगाहों पर सतर्कता बरतने के लिए तीन नंबर के सिग्नल लगाए गए हैं।
गुजरात में सौराष्ट्र के बंदरगाहों में मछुआरों को चार दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। इनमें कच्छ के जखौ, मांडवी, मुंद्रा, न्यू कंडला, मोरबी के नवलखी, जामनगर जिले में जामनगर व सलाया, देवभूमि द्वारका जिले के ओखा, पोरबंदर, दीव, अमरेली के जाफराबाद, पीपावाव व विक्टर, भावनगर, अलंग और दक्षिण गुजरात में दहेज व भरुच शामिल हैं। इन बंदरगाहों व आसपास के क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के लिए सचेत किया गया है
मौसम विभाग ने आगाह किया है कि आगामी दो अक्टूबर तक राज्य के विविध भागों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में आरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मंगलवार को राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका गिर सोमनाथ, जामनगर, अमरेली, कच्छ में भारी बारिश की आशंका है। जबकि अन्य कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच तेज हवाएं चल सकती हैं। आगामी तीन दिनों तक इस तरह का मौसम रह सकता है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग