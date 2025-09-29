Ahmedabad: तटीय इलाकों में बारिश-तेज हवाएं चलेंगी, समुद्री हलचल बढ़ने की आंशका, बंदरगाहों पर लगाए 3 नंबर के सिग्नल

Ahmedabad गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए आगामी चार दिनों तक राज्य के सभी बंदरगाहों पर तीन नंबर के सिग्नल लगाए गए हैं। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। इन दिनों में 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है।मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-मध्य महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सोमवार को केंद्रित हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम की ओर झुका रहा। अगले दिनों में इसके सौराष्ट्र की ओर पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। आगामी एक अक्टूबर तक इसके उत्तर-पूर्व अरब सागर में उभरने की संभावना है जिसका तीव्र प्रभाव हो सकता है। तेज आंधी और बारिश की आशंका से समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के पास समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरों की आशंका जताई है। इसके मद्देनजर सभी बंदरगाहों पर सतर्कता बरतने के लिए तीन नंबर के सिग्नल लगाए गए हैं।