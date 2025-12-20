Ahmedabad: फर्जी कंपनी, बैंक अकाउंट खोलकर साइबर ठगी के पैसों की हेराफेरी का पर्दाफाश

क्राइम ब्रांच के तहत सीए के कार्यालय से 12 मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क, तीन लैपटॉप, दो पेनड्राइव, 26 सिमकार्ड, 27 डेबिटकार्ड, 83 अलग-अलग कंपनी के निदेशक, प्रोपराइटर के पद के मुहर (सील), 21 राउंड सील, 26 स्टैंप, 99 स्वाइप मशीन, पांच फिंगर प्रिंट स्कैनर मशीन, 27 नेम प्लेट, 103 बैंक की चेकबुक, 50 लाख की नकदी व कई दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों की जांच में बड़े पैमाने पर बैंक अकाउंटों में करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन का पता चला है। इसमें कई साइबर फ्रॉड से संबंधित हैं। इस मामले में कई और लोगों की लिप्तता सामने आ रही है। प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।