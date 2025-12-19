Ahmedabad: 62.59 लाख में से 48.06 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटलीकरण

जिले में दर्ज कुल मतदाताओं में से 14,52,816 यानी लगभग 23 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत (एएसडी) श्रेणी में रखे गए हैं। इनमें मृतक, ग़ैरहाज़िर, स्थायी रूप से स्थानांतरित और अन्य कारणों से फॉर्म वापस जमा नहीं हुए हैं। ऐसे एएसडी मतदाताओं की सूची ahmedabad.nic.in और ahmedabad.gujarat.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है।