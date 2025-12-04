Ahmedabad: सुभाषब्रिज में पड़ी दरार, अचानक किया गया बंद, दोनों ओर लगा ट्रैफिक जाम

शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी अधिसूचना के तहत साबरमती नदी पर बने सुभाषब्रिज के दोनों मार्ग को सभी प्रकार की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। इस ब्रिज का उपयोग करने वाले वाहन चालकों और ट्रैफिक को इंदिरा ब्रिज व दधीचि ब्रिज पर डायवर्ट किया है। अधिसूचना के तहत चांदखेड़ा, साबरमती से आने वाले वाहन राणीप डी मार्ट से नए बने मार्ग से वाडज होते हुए दधीचि ब्रिज होते हुए शाहीबाग व दिल्ली दरवाजा जा सकेंगे। इसके अलावा वे भाट-कोटेश्वर होते हुए इंदिराब्रिज से एयरपोर्ट, सिविल, शाहीबाग जा सकेंगे। शाहीबाग से आने वाले वाहन चालक नमस्ते सर्कल ,केन्द्रीय विद्यालय कट से देवजी पुरा होते हुए दधीचि ब्रिज से राणीप डी मार्ट होते हुए चांदखेड़ा जा सकेंगे।