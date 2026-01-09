Ahmedabad: कांस्टेबल को मारने की कोशिश, बोनट पर डेढ़ किलोमीटर तक लटका दौड़ाई कार

पुलिस ने इस संबंध में प्रभूजी ठाकोर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। यह घटना सात जनवरी को हुई। ए डिवीजन ट्रैफिक थाने की टीम भाडज चार रास्त के पास वाहन चैकिंग कर रही थी। उस समय कांस्टेबल नरेन्द्र भाई के एक नंबर बिना की कार के उस ओर आने पर उसे रुकने का इशारा किया। कार चालक ने कार नहीं रोकी, उसे रोकने के लिए कांस्टेबल कार के आगे आ गए तो कार के बोनट पर कांस्टेबल को लटकती हालत में भी आरोपी करीब डेढ़ किलोमीटर दूर तक ले गया। यह देख अन्य पुलिस टीमों ने कार का पीछा किया। कार चालक और उसमें सवार एक और व्यक्ति कार से उतर कर फरार हो गए। एक व्यक्ति पुलिस की पकड़ में आ गया। इस संबंध में सोला थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले में कार में तीन लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आई है।