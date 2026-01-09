Ahmedabad: कांस्टेबल को मारने की कोशिश, बोनट पर डेढ़ किलोमीटर तक लटका दौड़ाई कार

Ahmedabad. शहर के भाडज चार रास्ते के पास वाहन चेकिंग के दौरान नंबर प्लेट बिना की कार लेकर गुजर रहे युवक को रुकने का इशारा करने पर भी उसने कार नहीं रोकी। कार रोकने का प्रयास कर रहे कांस्टेबल को कार के बोनेट पर लटकती हुई अवस्था में करीब डेढ़ किलोमीटर दूर तक आरोपियों ने कार को दौड़ाया। उसकी हत्या की कोशिश की। ऐसा करने वाले आरोपियों में से एक कार सवार को सोला पुलिस ने पकड़ लिया है।
पुलिस ने इस संबंध में प्रभूजी ठाकोर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। यह घटना सात जनवरी को हुई। ए डिवीजन ट्रैफिक थाने की टीम भाडज चार रास्त के पास वाहन चैकिंग कर रही थी। उस समय कांस्टेबल नरेन्द्र भाई के एक नंबर बिना की कार के उस ओर आने पर उसे रुकने का इशारा किया। कार चालक ने कार नहीं रोकी, उसे रोकने के लिए कांस्टेबल कार के आगे आ गए तो कार के बोनट पर कांस्टेबल को लटकती हालत में भी आरोपी करीब डेढ़ किलोमीटर दूर तक ले गया। यह देख अन्य पुलिस टीमों ने कार का पीछा किया। कार चालक और उसमें सवार एक और व्यक्ति कार से उतर कर फरार हो गए। एक व्यक्ति पुलिस की पकड़ में आ गया। इस संबंध में सोला थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले में कार में तीन लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आई है।
सोला थाने के पीआई के.एन.भुकन ने बताया कि कार सवार प्रभूजी ठाकोर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। कार चालक का नाम इंद्रेश पठान होने की बात सामने आई है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वह पाटण जिले के हारीज का निवासी है। उसके विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज होने की बात सामने आई है।
