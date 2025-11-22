Ahmedabad: कान की बूटी छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपियों को पकड़ा

Ahmedabad. शहर में महिलाओं के सोने की चेन और मंगलसूत्र छीनने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, हालांकि अब महिलाओं के कान से सोने की बूटी छीनने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। शहर में इस साल ऐसी एक- दो नहीं बल्कि पांच वारदातें दर्ज हुई हैं।
इसनपुर पुलिस की टीम ने कान से बूटी छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर पांच मामलों की गुत्थी सुलझाई गई। आरोपियों के पास से छीनी गई सोने की पांच बूटी, उपयोग में ली गई बाइक सहित 1.14 लाख का माल जब्त किया।इसनपुर थाने के पुलिस निरीक्षक बी एस जाडेजा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में वटवा के हरमास उर्फ टनटन शेख (20), वेजलपुर के मो.नवाज उर्फ सलमान शेख (32) और दाणीलीमडा के मोहसिन उर्फ चीना रंगरेज शामिल हैं।
इसनपुर इलाके में 16 नवंबर की रात 8.30 बजे सविता पार्क सोसाइटी के गेट से गुजर रहीं रमीलाबेन काला (61) के कान से सोने की बूटी छीनकर बाइक पर आए दो युवक फरार हो गए थे। इस घटना की जांच करते हुए घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपियों के बारे में पुलिस को सुराग मिला। ऐसे में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पुलिस को चौंकाने वाली बात सामने आई। इन आरोपियों ने एक नहीं बल्कि शहर में ऐसी पांच वारदातों को अंजाम दिया है।
आरोपियों की पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने नारोल, मणिनगर और वटवा थाना क्षेत्र में भी महिलाओं के कान से सोने की बूटी छीनने की वारदात को अंजाम दिया है। नारोल में दो मामले दर्ज हैं।
ईसनपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इसमें आरोपी बाइक पर आकर बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बूटी छीनकर पलभर में फरार होते दिखाई दे रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपियों में मोहसिन मुख्य आरोपी है। वह बाइक पर पीछे बैठता और राह चलती महिला के कान से पल भर में बूटी छीन लेता था। अन्य आरोपी बाइक चलाते थे। हरमास एसी रिपेयरिंग का काम करता है जबकि मो.नवाज ऑटो चलाता है। मोहसिन के विरुद्ध वेजलपुर, दाणीलीमडा, माधवपुरा थाने में मामले दर्ज हैं।
