Ahmedabad: कान की बूटी छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपियों को पकड़ा

इसनपुर इलाके में 16 नवंबर की रात 8.30 बजे सविता पार्क सोसाइटी के गेट से गुजर रहीं रमीलाबेन काला (61) के कान से सोने की बूटी छीनकर बाइक पर आए दो युवक फरार हो गए थे। इस घटना की जांच करते हुए घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपियों के बारे में पुलिस को सुराग मिला। ऐसे में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पुलिस को चौंकाने वाली बात सामने आई। इन आरोपियों ने एक नहीं बल्कि शहर में ऐसी पांच वारदातों को अंजाम दिया है।