महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, आरोपी पति गिरफ्तार

File photo
Ahmedabad: कणभा पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान कमला दिवाकर (40) के रूप में हुई जिसका शव कणभा गाम के निकट एक खेत से सोमवार को मिला था। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी।पुलिस ने हत्या की इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। इसी दौरान संदेह के घेरे में आए शहर के ओढव में रहने वाले और उत्तर प्रदेश मूल के निवासी रामकुमार दिवाकर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। आरोपी मृतका का पति है। सख्ती से पूछताछ किए जाने और जुटाए गए सबूतों से यह सामने आया कि आरोपी को अपनी पत्नी के अन्य पुरुषों से संबंध होने का शक था। इसी कारण उसने योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने गत 16 दिसंबर को हत्या की घटना को अंजाम दिया था।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी गत 11 दिसंबर को पीहर (मायके) जाने के बहाने किसी के साथ चली गई थी। इसके बाद वह 15 दिसंबर को लौटी। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। आक्रोश में आकर उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची। सीने में दर्द के बहाने वह पत्नी को 16 दिसंबर को बाइक से उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद ओढव से कठलाल रोड पर सुनसान जगह पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग