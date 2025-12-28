अहमदाबाद को 330 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

अहमदाबाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में रविवार को अहमदाबाद के लोगों को 330 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम अहमदाबाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वेस्टर्न ट्रंक मेन लाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, जिससे शहर के 18-20 लाख लोगों को ड्रेनेज ओवरफ्लो और गंदे पानी की समस्या से स्थायी छुटकारा मिलेगा।केंद्रीय मंत्री शाह ने इस लाइन के उद्घाटन समारोह पर कहा कि पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम अहमदाबाद में वर्षों से ड्रेनेज की समस्या थी। वर्ष 2000 से 2005 के बीच शहरीकरण तेजी से हुआ, लेकिन सीवरेज निकासी की व्यवस्था नहीं थी। अब 1200 से 1800 एमएम व्यास की विशाल आरसीसी पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे गोता, चांदलोडिया, साइंस सिटी, साउथ बोपल, थलतेज, बोडकदेव, वेजलपुर, सरखेज, फतेहवाड़ी और सनाथल जैसे क्षेत्रों में स्थायी समाधान मिलेगा। शाह ने कहा कि वर्षों पुरानी मांगों का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील विकास राजनीति का परिणाम है।