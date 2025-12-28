अहमदाबाद को 330 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

अहमदाबाद महानगरपालिका के विकास कार्यों का उद्घाटन करते समय मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देते हुए।
अहमदाबाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में रविवार को अहमदाबाद के लोगों को 330 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम अहमदाबाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वेस्टर्न ट्रंक मेन लाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, जिससे शहर के 18-20 लाख लोगों को ड्रेनेज ओवरफ्लो और गंदे पानी की समस्या से स्थायी छुटकारा मिलेगा।केंद्रीय मंत्री शाह ने इस लाइन के उद्घाटन समारोह पर कहा कि पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम अहमदाबाद में वर्षों से ड्रेनेज की समस्या थी। वर्ष 2000 से 2005 के बीच शहरीकरण तेजी से हुआ, लेकिन सीवरेज निकासी की व्यवस्था नहीं थी। अब 1200 से 1800 एमएम व्यास की विशाल आरसीसी पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे गोता, चांदलोडिया, साइंस सिटी, साउथ बोपल, थलतेज, बोडकदेव, वेजलपुर, सरखेज, फतेहवाड़ी और सनाथल जैसे क्षेत्रों में स्थायी समाधान मिलेगा। शाह ने कहा कि वर्षों पुरानी मांगों का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील विकास राजनीति का परिणाम है।
केंद्रीयमंत्री शाह ने कहा कि वर्ष 1973 की साबरमती नदी की बाढ़ में जिन नागरिकों का सब कुछ नष्ट हो गया था, उन्हें आज 50 वर्ष बाद प्लॉट के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिला है। नवा वणझर गांव के 173 लाभार्थियों के लिए यह क्षण ऐतिहासिक और भावनात्मक है। शाह ने वेजलपुर विधायक अमित ठाकर, अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन और मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि की इस संवेदनशील निर्णय के लिए सराहना की।
शाह ने इस्कॉन से पकवान सर्कल तक विकसित आइकॉनिक रोड के हिस्से का भी लोकार्पण किया। इस्कॉन सर्कल के पास गणेश की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी मौजूद रहे।
सीएममुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वर्ष 2025 अहमदाबाद के लिए विकास और गौरव का वर्ष साबित हुआ है। सरकार आम नागरिकों की बुनियादी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को पूरी करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। शहरी विकास बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत वृद्धि कर 30000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग