Ahmedabad: हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, युवती सहित दो गिरफ्तार

बिल्डर के पुलिस का संपर्क करने पर साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को पकड़ा। इन दोनों के मोबाइल फोन से बिल्डर का उसकी महिला मित्र के साथ का वीडियो भी मिला है। साइबर क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) हार्दिक माकडिया ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि पकड़े गए आरोपियों में अश्विन चौहान (39) जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का गुजरात प्रदेश का उपप्रमुख है। महिला आरोपी का नाम सुनीता उर्फ एनी राजपूत है जो नेल आर्ट, मेंहदी और इमीटेशन ज्वैलरी का व्यापार करती है। परमजीत सिंह उर्फ बिन्नी सिंह फरार है जो जिम ट्रेनर है।