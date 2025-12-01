Ahmedabad: अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, एमडी ड्रग्स के साथ दंपत्ति गिरफ्तार

एसीपी भरत पटेल ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि जांच में सामने आया कि कमलेश करीब चार साल से अहमदाबाद में काम करता है। उसकी पत्नी राजेश्वरी करीब एक साल से उसके साथ अहमदाबाद में रहने आई है। राजेश्वरी का मामा का लड़का सुभाष गोदारा राजस्थान के जालौर जिले की सांचौर तहसील के कांटोल का निवासी है। उसके कहने पर राजेश्वरी ने राजस्थान से एमडी ड्रग्स लाकर यहां बेचनी शुरू की थी। बीते पांच माह में राजेश्वरी करीब चार से पांच बार एमडी ड्रग्स को राजस्थान से अहमदाबाद लेकर आई है। लोकल पैडलर को बेचा है। पांच दिन पहले भी यह ड्रग्स लेकर आई थी। इस मामले में सुभाष को फरार घोषित किया है।