Ahmedabad: अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, एमडी ड्रग्स के साथ दंपत्ति गिरफ्तार

-क्राइम ब्रांच की टीम ने वाडज में दबिश देकर जब्त की 35 लाख से ज्यादा की ड्रग्स, पकड़ा गया आरोपी दंपत्ति राजस्थान मूल का

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 01, 2025

MD Drugs

Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। शहर के वाडज क्षेत्र में दबिश देकर एक दंपत्ति को पकड़ा है। इनके पास से 35 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की एमडी ड्रग्स (मेफेड्रोन) जब्त की गई है। उसका वजन 357 ग्राम है। यह दंपत्ति राजस्थान का मूलनिवासी है।

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त अजीत राज्यान ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम कमलेश बिश्नोई (28) है। उसकी पत्नी राजेश्वरी बिश्नोई (24) है। यह शहर के वाडज क्षेत्र में अखबारनगर सर्कल के पास खत कोलोनी में किराए पर रहता है। दंपत्ति मूलरूप से राजस्थान के जालौर जिले की रानीवाडा तहसील के कोटडा गांव के रहने वाले हैं।

सूचना मिली थी कि वाडज इलाके में एक दंपत्ति एमडी ड्रग्स को स्थानीय पैडलर को देता है। इसके आधार पर रविवार मध्यरात्रि बाद वाडज स्थित इनके घर पर दबिश दी। जांच के दौरान घर से इनके पास से 357 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 लाख 77 हजार रुपए है। इनके पास से प्लास्टिक जिप बैग 53, बैटरीवाला वजन कांटा भी बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भाई के चक्कर में बहन बनी तस्कर

एसीपी भरत पटेल ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि जांच में सामने आया कि कमलेश करीब चार साल से अहमदाबाद में काम करता है। उसकी पत्नी राजेश्वरी करीब एक साल से उसके साथ अहमदाबाद में रहने आई है। राजेश्वरी का मामा का लड़का सुभाष गोदारा राजस्थान के जालौर जिले की सांचौर तहसील के कांटोल का निवासी है। उसके कहने पर राजेश्वरी ने राजस्थान से एमडी ड्रग्स लाकर यहां बेचनी शुरू की थी। बीते पांच माह में राजेश्वरी करीब चार से पांच बार एमडी ड्रग्स को राजस्थान से अहमदाबाद लेकर आई है। लोकल पैडलर को बेचा है। पांच दिन पहले भी यह ड्रग्स लेकर आई थी। इस मामले में सुभाष को फरार घोषित किया है।

लखनऊ से राजस्थान होते लाई आती है ड्रग्स

डीसीपी राज्यान ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह ड्रग्स उत्तरप्रदेश के लखनऊ से सुभाष गोदारा लेकर राजस्थान के सांचौर पहुंचता है। सांचौर से ड्रग्स को अहमदाबाद भेजा जाता है। सुभाष के उसकी बहन के अलावा अहमदाबाद में अन्य भी कई और लोग हैं, जिसके जरिए यह ड्रग्स पहुंचाता है।बीएड तक पढ़ी है राजेश्वरी

प्राथमिक जांच में सामने आया कि एमडी ड्रग्स की तस्करी में पकड़ी गई राजेश्वरी ने बीएड तक पढ़ाई की है। मुनाफे के चक्कर में और भाई की बातों में आकर वह ड्रग्स की तस्करी करने लगी।

Published on:

01 Dec 2025 09:25 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, एमडी ड्रग्स के साथ दंपत्ति गिरफ्तार

