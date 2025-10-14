Ahmedabad: अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों में नवसारी कालियावाडी निवासी विशाल ढोले (35), सूरत वाव रोड निवासी जतिन देसाई (32) और सूरत मोटा वराछा निवासी राजेश पटेल (52) शामिल हैं। इन तीनों आरोपियों के बैंक खातों में ठगी की राशि जमा होने और उस पर कमीशन लेकर राशि अन्य जगह भेजने का आरोप है।साइबर क्राइम ब्रांच के तहत आरोपियों ने पीडि़त को 20 दिसंबर 2024 से 17 फरवरी 2025 के दौरान इंदिरा फाइनांस सर्विस नामक कंपनी की निवेश योजना में शामिल होने पर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर 41 लाख रुपए ठग लिए।