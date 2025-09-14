देश की खेलकूद की राजधानी बनने जा रहा अहमदाबाद: अमित शाह

शाह ने कहा कि विश्व भर की पुलिस और फायर ब्रिगेड की स्पर्धाएं (वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स) भी वर्ष 2029 में अहमदाबाद में होंगी। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए बिड भेज दी है। थोड़े ही समय में कॉमनवेल्थ गेम्स भी अहमदाबाद में खेले जाने की मंजूरी आने की पूरी संभावना है। वर्ष 2036 में अहमदाबाद में ओलंपिक खेल लाने के लिए भारत सरकार हर संभव तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में वर्ष 2036 तक 13 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं होने वाली हैं। अहमदाबाद न केवल गुजरात का बल्कि पूरे एशिया का स्पोर्ट्स का सेंटर बने ऐसी व्यवस्था की जा रही है।