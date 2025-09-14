देश की खेलकूद की राजधानी बनने जा रहा अहमदाबाद: अमित शाह

Ahmedabad. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद देशभर की स्पोर्ट्स (खेलकूद) की राजधानी बनने जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा (अहमदाबाद) में है। उसके पास ही सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव सैकड़ों एकड़ में बन रहा है। नारणपुरा में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बना है। ऐसी कई खेल सुविधाएं शहर में विकसित हो रही हैं। वे रविवार दोपहर को नारणपुरा में 825 करोड़ से बने वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
शाह ने कहा कि विश्व भर की पुलिस और फायर ब्रिगेड की स्पर्धाएं (वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स) भी वर्ष 2029 में अहमदाबाद में होंगी। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए बिड भेज दी है। थोड़े ही समय में कॉमनवेल्थ गेम्स भी अहमदाबाद में खेले जाने की मंजूरी आने की पूरी संभावना है। वर्ष 2036 में अहमदाबाद में ओलंपिक खेल लाने के लिए भारत सरकार हर संभव तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में वर्ष 2036 तक 13 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं होने वाली हैं। अहमदाबाद न केवल गुजरात का बल्कि पूरे एशिया का स्पोर्ट्स का सेंटर बने ऐसी व्यवस्था की जा रही है।
शाह ने कहा कि वर्ष 1948 से 2012 तक ओलंपिक में देश को 20 मेडल मिले थे। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते आठ साल में ओलंपिक में 15 मेडल भारत जीत चुका है। पैरालंपिक में मोदी सरकार से पहले 8 मिले थे, मोदी के आने के बाद 52 मैडल मिले हैं। डेफ ओलंपिक में दो से बढ़कर 22 मैडल मिले। ये मैडल मोदी की ओर से चलाई गई खेलो इंडिया, फिट इंडिया मुहिम का एक्नॉलेजमेंट हैं। वर्ष 2014-15 में खिलाडि़यों का बजट 1643 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 5300 करोड़ कर दिया है।
शाह ने कहा कि वीर सावरकर स्पोर्टस कॉम्पलेक्स देश का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स है। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का शब्द उन्होंने नहीं दिया बल्कि कुछ समय पहले ही यहां आयोजित हो चुकीं दो अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं के खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिया है। शाह ने कहा कि कॉम्पलेक्स को इसलिए वीर सावरकर नाम दिया है क्योंकि वीर सावरकर ने दुनिया में सबसे लंबी स्वीमिंग की थी।
उन्होंने कहा कि 21 एकड़ में बने इस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में स्लो मोशन में खेल देखने का थियेटर है। यहां सात प्रवेश द्वार हैं। भारत व गुजरात सरकार की ओर से निर्मित इस कॉम्पलेक्स में एक्वेटिक्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनडोर मल्टी-स्पोर्ट्स एरिना, कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर, आउटडोर कोर्ट और फिट इंडिया जोन जैसे विभिन्न खेल, कोचिंग, प्रेक्टिस की सुविधा है। चिकित्सा, आवास, खानपान, न्यूट्रीशियन मार्गदर्शन की सुविधा है।इस अवसर पर केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया ने कहा कि बीते 11 साल में खेल के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। यह कॉम्पलेक्स देश-दुनिया में भारत को मेडल दिलाने का माध्यम बनेगा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य में खेल का बजट दो दशकों में कई गुना बढ़ा है। आज, राज्य का खेल बजट 486 करोड़ है। इससे राज्य के 21 जिलों में 23 खेल परिसर कार्यरत हुए हैं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के पास 233 एकड़ में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है। दिव्यांग एथलीटों के लिए एक पैरा एथलीट हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया जा रहा है। इस अवसर पर खेल राज्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे।