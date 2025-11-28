Ahmedabad: खारीकट नहर री-डवलपमेंट फेज-2 को मंजूरी, 1003 करोड़ होंगे खर्च

खारीकट नहर के दूसरे फेज के री-डवलपमेंट कार्य को पांच हिस्सों में किया जाएगा। पहले हिस्से में एसपी रिंग रोड से मूठिया ड्रेन होकर नरोडा श्मशानघाट तक का हिस्सा विकसित किया जाएगा। स्ट्रेच दो में विंझोल से घोडासर (आवकार हॉल) तक का हिस्सा , स्ट्रेच-3 में घोडासर (आवकार हॉल) से वटवा गाम तक और स्ट्रेच-4 तथा स्ट्रेच-5 में वटवा गांव से एस.पी. रिंग रोड तक के हिस्से को विकसित किया जाएगा। इन हिस्सों में नहर को आकर्षक स्वरूप देने के साथ आर.सी.सी. स्टॉर्म वॉटर बॉक्स स्ट्रक्चर, सड़क और फुटपाथ विकास, रिटेनिंग वॉल, पानी की पाइपलाइन, सिंचाई संरचना, स्टॉर्म वॉटर एक्सटेंशन और सीवर सिस्टम जैसी सुविधाएं को बेहतर बनाने और उन्हें जोड़ने का काम शामिल है।खारीकट नहर के फेज एक का री-डवलमेंट का 80 फीसदी कार्य पूरा हो गया है। अब फेज दो की बारी है। फेज एक के कार्य में अब तक लगभग सात सौ करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।