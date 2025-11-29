Ahmedabad: चांदखेड़ा थाना इमारत से नीचे कूदा व्यक्ति, उपचार के दौरान मौत

पुत्र की ओर से पिता सुरेश के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिससे क्षुब्ध होकर थाना इमारत के टैरेस से सुरेश ने नीचे छलांग लगा दी। इस घटना में वे जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने शनिवार की शाम को करीब पांच बजे दम तोड़ दिया।