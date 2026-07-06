Ahmedabad शहर के कई इलाकों में बारिश, सरखेज में चार इंच से ज्यादा पानी बरसा

आगामी दिनों में भी दक्षिण गुजरात व अन्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा पाटण जिले की राधनपुर में 4.21 इंच, महिसागर की खानपुर में 3.86 इंच, तापी जिले की डोलवण तहसील में 3.50 इंच, वडोदरा की डभोई में 3.23 इंच, नवसारी की खेरगाम तथा नर्मदा जिले की सागबारा तहसील में 3.11 इंच बारिश हुई। वलसाड, नवसारी, भरूच, डांग, अमरेली और सूरत जिले की कई अन्य तहसीलों में भी 1.50 से 3 इंच के बीच वर्षा दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से दक्षिण गुजरात के अधिकांश नदी-नालों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है।