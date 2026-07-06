भावनगर के महुवा क्षेत्र में डोंगी नदी में कार बही, 8 लोगों को बचाया

राजकोट. भावनगर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की नदियों, नालों और कॉजवे पर पानी भर गया। इसी बीच महुवा तहसील से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।

महुवा तहसील के ओथा गांव से होकर गुजरने वाली डोंगी नदी के उफनते पानी में एक कार बह गई। कार में अहमदाबाद के परिवार की महिलाओं और युवकों सहित कुल 8 लोग सवार थे।

स्थानीय लोगों की तत्परता और सूझबूझ से सभी को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। बड़ा हादसा टलने से परिवार और स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली।

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से अहमदाबाद निवासी चौहान परिवार रविवार को महुवा तहसील के जांबुडा गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था।

परिवार के सदस्य कार से यात्रा कर रहे थे। ओथा गांव के पास डोंगी नदी के कॉजवे पर तेज पानी बहने के बावजूद चालक ने कार आगे बढ़ा दी। तभी अचानक पानी का बहाव और तेज हो गया, जिससे चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते पूरी कार तेज धारा में बहने लगी।

नदी में कार फंसते ही उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई और भय का माहौल बन गया। कार को बहते देख ओथा गांव के स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया।

कार में सवार हेमा चौहान, फाल्गुनी चौहान, कृष्णा चौहान, सोनल चौहान, कौशिक चौहान, निखिल चौहान, जिगर चौहान तथा चालक सौरव राजपूत सहित सभी 8 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

प्राकृतिक आपदा के बीच सभी यात्रियों के सकुशल बचने पर लोगों ने ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त किया। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर जेसीबी मशीन की व्यवस्था की गई और नदी में फंसी कार को रस्सियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद ओथा गांव और आसपास के क्षेत्रों में कुछ समय तक अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा।