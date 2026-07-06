दक्षिण गुजरात-सौराष्ट्र में मेहरबान मानसून, कच्छ-उत्तर गुजरात में अभी भी इंतजार

वहीं राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि गुजरात में अब दो बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 206 जलाशयों में कुल जल भंडारण क्षमता का 38.68 प्रतिशत पानी संग्रहित हो चुका है।पिछले कई दिनों से अमरेली और भावनगर जिलों के साथ-साथ पालीताणा और तलाजा क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से शेत्रुंजी बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ रही थी। बांध के पूरी तरह भरने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पालीताणा तहसील के नानी राजस्थली, लापालिया, लाखावाड़, मायधार और मेढ़ा गांवों तथा तलाजा तहसील के भेगाली, दात्राड़, पिंगली, टीमाणा, सेवालिया, रोयल, माखणिया, गोरखी, लिलीवाव, तरसरा और सरतानपर गांवों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है।