महिला की हत्या के आरोप में प्रेमी सहित दो को पकड़ा

राजकोट. शहर में कोठारिया सॉल्वेंट क्षेत्र में रहने वाली जुबेदा गुड्डी नामक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर फरार हुए आरोपी प्रवीण उर्फ लाखा वाघेला (49) को गिरफ्तार किया गया। वह सुरेंद्रनगर का मूल निवासी व वर्तमान में मोरबी में रहता है। शापर-वेरावल पुलिस ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन से भेष बदलकर उसे गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल एक नाबालिग आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा।

जानकारी के अनुसार, जुबेदा गुड्डी का आरोपी प्रवीण के साथ प्रेम संबंध था। पारडी में पड़ोसी होने के कारण दोनों के बीच करीब 10 महीने तक प्रेम प्रसंग चला। बाद में जुबेदा अपने पति अयूब के साथ रहने चली गई थी। इसी बात से नाराज आरोपी प्रवीण ने 12 जून को पारडी पहुंचकर पहले रिक्शा से टक्कर मारकर उसे गिरा दिया और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए।

घटना के तीन दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान जुबेदा की मौत हो गई। इसके बाद मामला हत्या में बदल गया। पारडी की महिला की हत्या के आरोपी की लोकेशन हरिद्वार में मिलने पर शापर-वेरावल पुलिस वहां पहुंची। पहले सूचना मिली कि आरोपी मुरादाबाद चला गया, पुलिस वहां भी गई। बाद में उसके हरिद्वार में ही होने की पुष्टि होने पर दोबारा तलाश की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शापर पुलिस ने मृतका की पुत्री खुशी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। आरोपी के साथ पकड़े गए नाबालिग से भी पूछताछ जारी है।