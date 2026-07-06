Ahmedabad: गोमतीपुर में युवक की हत्या, दो आरोपियों को पकड़ा

एफआइआर के मुताबिक मेडिकल स्टोर के संचालक मोहसिन एवं आसिफ शेख के साथ चार तोड़ा कब्रिस्तान के पास रहने वाले फरदीन एवं आसिफ नाम के व्यक्ति के साथ वाहन पार्क करने को लेकर कहासुनी एवं विवाद हुआ था। इस दौरान मोहसिन ने फरदीन को तमाचा मार दिया। उस समय फरदीन एवं आसिफ वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोनों मजहरअली के साथ फिर स्टोर पर पहुंचे। वहां स्टोर पर मौजूद मोहसिन, आसिफ एवं सोहेल के साथ कहासुनी हुई। इस दौरान इन तीनों ने मजहरअली पर चाकू और तलवार से वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद तीनों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आसिफ शेख एवं सोहेल अंसारी को हिरासत में ले लिया है। मोहसिन शेख की तलाश जारी है।