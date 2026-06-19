मानसून की चुनौती से निपटने को मनपा तैयार, 25 कंट्रोलरूम खोले, सीसीटीवी की रहेगी नजर

रियल टाइम मॉनीटरिंग सिस्टम, डी-वाटरिंग पंप और आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय कर दिया है। महापौर हितेश बारोट ने मनपा आयुक्त को छह पन्नों का पत्र लिखकर सभी विभागों को पूर्व तैयारियों के साथ अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए हैं।आगामी मानसून को देखते हुए मनपा ने शहर में जलभराव, पेड़ गिरने, सड़क धंसने, अंडरपास में पानी भरने और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था का दावा किया है।