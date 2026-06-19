बारिश के बीच पावागढ़ में चट्टान गिरने से दो श्रद्धालुओं की मौत, चार अन्य घायल

गोधरा रेंज की डीआइजी विधि चौधरी ने बताया कि गुरुवार रात से क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही थी। कालिका माता मंदिर में सुबह 5 बजे होने वाली आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु तड़के ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं। हादसे का शिकार हुआ समूह भी रात करीब 2 बजे चढ़ाई के लिए निकला था। डीआइजी के अनुसार बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु एक बड़ी चट्टान के नीचे रुके थे, लेकिन लगातार वर्षा के कारण वही चट्टान और उसके आसपास की चट्टानें खिसक गईं और श्रद्धालुओं पर गिर पड़ीं।