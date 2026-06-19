19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार, गुजरात की 48 तहसीलों में बरसे मेघ, गोधरा का गोंद्रा कॉज-वे पानी में डूबा

मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर और मध्य गुजरात के कई जिलों में मौसम के सक्रिय रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवल्ली, खेड़ा, आणंद, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा और भरूच जिलों में गरज-चमक, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इनमें अहमदाबाद भी शामिल है,। इसके अलावा खेड़ा, , दाहोद, महीसागर, वडोदरा और छोटाउदेपुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि इसके बाद अधिकांश उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने और मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने के संकेत हैं।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jun 19, 2026

Rain news in Gujarat

गोधरा के निकट तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात।

गुजरात में प्री-मानसून गतिविधियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। शुक्रवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक राज्य की 48 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें सबसे अधिक असर मध्य गुजरात में देखने को मिला। पंचमहाल जिले में गोधरा का गोंद्रा कॉज-वे पानी में डूब गया। कई इलाकों में दो से तीन इंच तक पानी बरसने से सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को उमस से राहत मिली।

राज्य में शुक्रवार को सबसे अधिक 2.91 इंच बारिश खेड़ा जिले की गलतेश्वर तहसील में हुई। पंचमहाल जिले की कालोल में 2.52 इंच और गोधरा में 2.48 इंच पानी बरसा। छोटा उदेपुर जिले की बोडेली तहसील में 2.20 इंच तथा पंचमहाल की मोरवा हड़फ में 1.89 इंच और घोघंबा में 1.69 इंच बारिश दर्ज की गई। दिनभर के आंकड़ों में चार तहसीलों में दो से तीन इंच, दो तहसीलों में एक से दो इंच तथा नौ तहसीलों में आधा से एक इंच बारिश हुई। भारी वर्षा के कारण पंचमहाल, खेड़ा और छोटाउदेपुर के कुछ क्षेत्रों में निचले इलाकों में पानी जमा होने और ग्रामीण मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बनी।

गोधरा के कई निचले क्षेत्रों में घुटनों तक पानी

गुरुवार रात भर पौने तीन इंच बारिश के चलते पंचमहाल जिले के मुख्यालय गोधरा में कई निचले क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भर गया। भूरावाव, परवड़ी समेत अन्य इलाकों में सड़कों के साथ कुछ घरों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेसरी नदी में पानी की तेज आवक के कारण प्रशासन ने नदी किनारे और निचले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गोंद्रा कॉजवे बंद होने से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट करना पड़ा, जिससे शहर के अन्य हिस्सों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गोधरा नगरपालिका के मुख्य अधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पंपिंग मशीनों के जरिए पानी निकालने और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने प्री-मानसून तैयारियों पर सवाल उठाते हुए स्थायी समाधान की मांग की है।

इससे पहले शुक्रवार सुबह छह बजे तक 76 तहसीलों में बारिश हुई। इसमें पंचमहाल जिले की हालोल में सर्वाधिक 4.56 इंच वर्षा दर्ज की गई। साथ ही गोधरा, जांबुघोड़ा और शेहरा में तीन इंच से ज्यादा वहीं घोघंबा में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। बोटाद की बरवाला, महेसाणा की कड़ी तहसील और खेड़ा की नडियाद तहसील में 2 मिमी बारिश हुई।

तेज हवाएं और भारी बारिश संभव

मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर और मध्य गुजरात के कई जिलों में मौसम के सक्रिय रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवल्ली, खेड़ा, आणंद, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा और भरूच जिलों में गरज-चमक, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

इनमें अहमदाबाद भी शामिल है,।इसके अलावा खेड़ा, , दाहोद, महीसागर, वडोदरा और छोटाउदेपुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि इसके बाद अधिकांश उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने और मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने के संकेत हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

19 Jun 2026 10:19 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार, गुजरात की 48 तहसीलों में बरसे मेघ, गोधरा का गोंद्रा कॉज-वे पानी में डूबा

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

एसएमसी ने राजकोट में दबिश देकर 70 लाख की विदेशी शराब की जब्त, एक को पकड़ा

SMC team raid in Rajkot
अहमदाबाद

मानसून की चुनौती से निपटने को मनपा तैयार, 25 कंट्रोलरूम खोले, सीसीटीवी की रहेगी नजर

AMC newsAhmedabad
अहमदाबाद

Ahmedabad: धोलका के रामपुर पाटिया के पास हिट एंड रन, बाइक से जा रहे दो लोगों की मौत

Accident in Bagodara
अहमदाबाद

बारिश के बीच पावागढ़ में चट्टान गिरने से दो श्रद्धालुओं की मौत, चार अन्य घायल

Pavagadh
अहमदाबाद

बी. फार्म, डी. फार्म कोर्स की प्रोविजनल मेरिट जारी, 13461 विद्यार्थियों को मिली जगह

ACPC
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.