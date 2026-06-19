प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार, गुजरात की 48 तहसीलों में बरसे मेघ, गोधरा का गोंद्रा कॉज-वे पानी में डूबा

राज्य में शुक्रवार को सबसे अधिक 2.91 इंच बारिश खेड़ा जिले की गलतेश्वर तहसील में हुई। पंचमहाल जिले की कालोल में 2.52 इंच और गोधरा में 2.48 इंच पानी बरसा। छोटा उदेपुर जिले की बोडेली तहसील में 2.20 इंच तथा पंचमहाल की मोरवा हड़फ में 1.89 इंच और घोघंबा में 1.69 इंच बारिश दर्ज की गई। दिनभर के आंकड़ों में चार तहसीलों में दो से तीन इंच, दो तहसीलों में एक से दो इंच तथा नौ तहसीलों में आधा से एक इंच बारिश हुई। भारी वर्षा के कारण पंचमहाल, खेड़ा और छोटाउदेपुर के कुछ क्षेत्रों में निचले इलाकों में पानी जमा होने और ग्रामीण मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बनी।