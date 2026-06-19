एसएमसी ने राजकोट में दबिश देकर 70 लाख की विदेशी शराब की जब्त, एक को पकड़ा

एसएमसी के तहत टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर शुक्रवार को राजकोट शहर के कुवाडवा रोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में इंडस्टि्रयल एरिया के रामदेव प्लॉट नंबर पांच में दबिश दी। यहां से दो वाहन, 70 लाख की विदेशी शराब सहित एक करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया गया। मौके से राजकोट के नाना महुवा सर्कल निवासी परेश कुमार पटेल को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि जब्त की गई विदेशी शराब को राजकोट के जंगलेश्वर क्षेत्र के रहने वाले फिरोज संधी, राजकोट निवासी सुल्तान संधी ने मंगवाया था। इसे लेकर आने वाले ट्रक के चालक सहित चार आरोपी फरार घोषित किए हैँ।