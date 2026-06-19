Ahmedabad: धोलका के रामपुर पाटिया के पास हिट एंड रन, बाइक से जा रहे दो लोगों की मौत

अहमदाबाद. जिले के बगोदरा-धंधुका हाईवे पर धींगडा गांव में ब्रिज के पास डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। इस घटना में कार चालक की गंभीर रूप से जख्मी होने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार मां-बेटे जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।पुलिस के तहत यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे धींगडा ब्रिज के पास हुई। मूलरूप से गिर सोमनाथ जिले के इटवाया निवासी हाल दिल्ली में रहकर नौकरी करने वाले सुमित कोराट (31) कार लेकर उनके जीजा मौलिक गजेरा (31), बहन रिंकल और चार वर्षीय भानेज के साथ कार में सूरत से इटवाया जा रहे थे। धींगड़ा ब्रिज से गुजरते समय सुमित ने कार की स्टीयरिंग से काबू खो दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। इसमें गंभीर रूप से जख्मी होने से सुमित की मौत हो गई, जबकि रिंकल और उसका बेटा अव्यांश जख्मी हो गए। दोनों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। बगोदरा पुलिस ने जांच शुरू की है।