Ahmedabad news: भीषण गर्मी के बीच बांधों में पानी की स्थिति बेहतर, पिछले वर्ष से अधिक

गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे मौसम में राज्य के बांधों में पानी की स्थिति बेहद अहम हो जाती है। जल संसाधन विभाग के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि राज्य के कुल 207 बांधों में इस समय लगभग 15235 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी उपलब्ध है। इन बांधों में पानी के संग्रह की कुल क्षमता 25257 एमसीएम है। इसकी तुलना में फिलहाल 60.32 फीसदी पानी मौजूद है। पिछले साल अप्रेल माह के अंत में राज्य के बांधों में 13050 एमसीएम पानी था। यानी इस बार बांधों में लगभग 2185 एमसीएम ज्यादा पानी है।