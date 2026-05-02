कड़ी धूप, उमसभरी गर्मी से लोग पसीना-पसीना, शहर में पारा 43 के पार

मौसम विभाग के अनुसार राजकोट में 43, गांधीनगर में 42.8, अमरेली में 42.5 डिग्री, कंडला एयरपोर्ट व वल्लभ विद्यानगर में 42 डिग्री व डीसा में 41.6 डिग्री और वडोदरा में 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया। कच्छ क्षेत्र में भुज में 41 डिग्री जबकि नलिया में अपेक्षाकृत कम 36 डिग्री दर्ज किया गया। तटीय क्षेत्रों में गर्मी कुछ कम रही, जहां पोरबंदर में 35 डिग्री, वेरावल में 33 डिग्री और द्वारका में 32 डिग्री तापमान रहा। हालांकि तटीय इलाकों में नमी अधिक रहने के कारण उमस बढ़ी हुई है, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।मौसम विभाग के अनुसार, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक बना हुआ है, जिससे गर्मी का असर और तेज महसूस हो रहा है।