Ahmedabad: निकोल में गाय के डुप्लीकेट घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश

मनपा की टीम ने बताया कि इसके अलावा टीम ने कठवाडा वेद इंडस्टि्रयल पार्क दो में स्थित मुरलीधर फूड नाम की जगह को मैन्युफैक्चर एंड पैक्ड पाय के रूप में दर्शाया गया था। यहां पर उत्पादन करते थे और लैवल पर भी लगाया था। इसमें जो एफएसएसएआइ का लाइसेंस नंबर दर्शाया गया था उसकी तिथि बीत चुकी है। मौके से 500 ग्राम पैक जार एवं 100 मिली पैक जार में 400 किलोग्राम घी को सीज किया गया है। इसकी कीमत 1.60 लाख रुपए है। मौके से घी भरकर उसकी पैकिंग करने के लिए खाली 500 ग्राम के जार एवं पैकिंग करने के साधन, गैस, तपेला, बोतल, टब सीज किया है। इस मामले में टीम ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत गाय के घी (मंगलमूर्ति) 500 ग्राम पैक जार और 100 एमएल के पैक जार के नमूने लेकर जांच के लिए पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी में भेजा है।