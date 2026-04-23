शिक्षा का माध्यम राज्य की राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो : प्रो. दुबे

वडोदरा. गुजरात केन्द्रीय विश्वाविद्यालय (सीयूजी) के प्रो. संजीव कुमार दुबे ने कहा कि विद्यार्थी को अंग्रेज़ी सहित अनेक भारतीय और विदेशी भाषाएं सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, हालांकि उसकी शिक्षा का माध्यम राज्य की राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।

नंद चतुर्वेदी के 103वें जन्मदिन पर राजस्थान के कोटा खुला विश्वविद्यालय में 10वें नंद चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। शिक्षा की भाषा और भारतीय भाषाओं की चुनौतियां विषय पर व्याख्यान देते हुए नंद चतुर्वेदी की शिक्षा व्यवस्था से अपेक्षाओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल भावना को उसके अनुकूल बताया।