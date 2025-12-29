Ahmedabad: अब स्कूली बच्चों के टिफिन को पौष्टिक बनाने पर जोर

Ahmedabad. फास्ट फूड, जंक फूड के बढ़ते उपयोग और इसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीइओ) की ओर से अच्छी पहल की गई है। स्कूली बच्चों के टिफिन को हेल्दी व पौष्टिक बनाने पर जोर दिया जाएगा।
शहर डीइओ रोहित चौधरी की ओर से इस संबंध में शहर के सभी प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्य को निर्देश जारी किए हैं। चौधरी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि परिपत्र में कहा है कि विद्यार्थी के लंच बॉक्स (टिफिन) में हेल्दी फूड व पौष्टिक फूड लाने पर जोर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि अहमदाबाद शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से सारथी प्रोजेक्ट के तहत फूड एवं न्यूट्रीशियन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन से होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्हें इसका सेवन न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल के प्राचार्य को निर्देश दिया है कि वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे समय-समय पर बच्चों के टिफिन की चेकिंग हो कि वे किस प्रकार का भोजन लेकर आए हैं।
बच्चों को घर का बना हुआ पोषण बढ़ाने वाला ताजा भोजन लाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए स्कूल की ओर से अभिभावकों के साथ बातचीत की जाए और उन्हें भी बच्चों के लिए कौन-कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं उसकी जानकारी दी जाए और लंच बॉक्स में घर का बना ताजा और पौष्टिक भोजन ही रखने की सलाह दी जाए। इससे जुड़ी मार्गदर्शिका भी स्कूलों को समय-समय पर बच्चों और अभिभावकों के लिए जारी करने की सलाह दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बढ़ रहे फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन को कम करना है।
इस परिपत्र को शहर के शिक्षा निरीक्षक और सहायक शिक्षा निरीक्षकों को भी भेजा गया है। उन्हें भी कहा है कि वे भी जब स्कूल की विजिट करें तो बच्चे लंच बॉक्स में कैसा भोजन लाए हैं उसकी जांच करें।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग