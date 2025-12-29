Ahmedabad: अब स्कूली बच्चों के टिफिन को पौष्टिक बनाने पर जोर

बच्चों को घर का बना हुआ पोषण बढ़ाने वाला ताजा भोजन लाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए स्कूल की ओर से अभिभावकों के साथ बातचीत की जाए और उन्हें भी बच्चों के लिए कौन-कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं उसकी जानकारी दी जाए और लंच बॉक्स में घर का बना ताजा और पौष्टिक भोजन ही रखने की सलाह दी जाए। इससे जुड़ी मार्गदर्शिका भी स्कूलों को समय-समय पर बच्चों और अभिभावकों के लिए जारी करने की सलाह दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बढ़ रहे फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन को कम करना है।