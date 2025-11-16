Ahmedabad: भुवालडी गांव के पास कार ने श्रमिकों को कुचला, एक की मौत, तीन जख्मी

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के सिंगरवा क्षेत्र में भुवालडी गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे काम कर रहे चार श्रमिकों को रविवार दोपहर को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला श्रमिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह गर्भवती थी। जबकि तीन अन्य जख्मी हैं। उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आई डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है।कार चालक नाबालिग होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।