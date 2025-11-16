Ahmedabad: भुवालडी गांव के पास कार ने श्रमिकों को कुचला, एक की मौत, तीन जख्मी

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के सिंगरवा क्षेत्र में भुवालडी गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे काम कर रहे चार श्रमिकों को रविवार दोपहर को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला श्रमिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह गर्भवती थी। जबकि तीन अन्य जख्मी हैं। उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आई डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है।कार चालक नाबालिग होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।
आई डिवीजन ट्रैफिक थाने के पीआई एन के रबारी ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना रविवार दोपहर को करीब दो बजे भुवालडी से झांणु गांव जाने वाले मार्ग पर हुई। एक तेज रफ्तार कार के चालक ने कार से काबू खो दिया और सड़क के किनारे काम कर रहे चार मजदूरों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जख्मी हैं।
मृतक की पहचान मूलरूप से दाहोद जिले के मोटी खरच गांव निवासी हाल अहमदाबाद दसक्रोई तहसील के कुजाड गांव में रहने वाली वसंताबेन बारिया (30) के रूप में हुई है। इस घटना में रमीला भूरिया (27) , पायल गणावा (20) और कालूभाई पूरिया (25) जख्मी हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए सिंगरवा अस्पताल और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रबारी ने बताया कि कार कौन चला रहा था। उसकी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कार वेजलपुर गाम निवासी नरेन्द्र ठाकोर के नाम पर पंजीकृत है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें कार तेज गति से गुजरती नजर आ रही है।
