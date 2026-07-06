Ahmedabad: रथयात्रा से पहले पुलिस का ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, 24 घंटे में 190 आरोपी पकड़े

इस अभियान के तहत सेटेलाइट पुलिस ने बीते 21 सालों से डुप्लीकेट नोट मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। वेजलपुर थाने में दर्ज चोरी के मामले में 20 साल से वांछित आरोपी को भी पकड़ा गया। विश्वासघात, जुआ, प्रोहिबिशन, सेंधमार चोरी, महिला अत्याचार, मंदिर चोरी, जाली दस्तावेज के मामले में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के तहत कुल 83 फरार आरोपियों को पकड़ा गया। पांच तडीपार, 54 वारंटी आरोपी पकड़े गए। ड्रंक एंड ड्राइव के तहत 11 व शराबबंदी एक्ट के तहत 28 को गिरफ्तार किया गया।